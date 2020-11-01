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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبادل لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر أمنية فرنسية بإصابة شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم "الأحد"، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا.
وأوضحت المصادر أن حوالي 12 شخصاً كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية من عصابتين إجراميتين شاركوا في تبادل إطلاق نار مكثف بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى. وفقاً لروسيا اليوم.
وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث وسط انتشار لعناصر الشرطة والقوات العسكرية، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا جنائيا في القضية.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن بعض المشاركين في تبادل إطلاق النار استخدموا بنادق كلاشينكوف.
ونقلت التقارير المحلية عن شهود عيان أن الحادث، الذي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو له، قد يعود إلى خلافات بين عصابتي مخدرات.
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