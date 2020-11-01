 مسؤول: السودان يبدأ مصادرة أموال وعقارات قيادات من حركة حماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسؤول سوداني أن ”لجنة تفكيك نظام البشير، صادرت أموالا وعقارات سكنية وزراعية، من قيادات حركة حماس الفلسطينية، منحها لهم نظام الإخوان بطرق ملتوية“، على حد قوله.



ومنذ الإطاحة بنظام البشير، عينت السلطات الجديدة مفوضا إداريا للإشراف على مجموعة قنوات إعلامية، كانت مرتبطة بحركة حماس وجماعة الإخوان.

ونقلت ارم نيوز عن المفوض الإداري لقنوات طيبة بالسودان، ماهر أبو الجوخ،، إن القياديين بحركة حماس، وهما: ”ماهر سالم، بسام محمد أحمد“، كانا يعملان ضمن أنشطة حماس التجارية بالخرطوم، والتي تتم بتسهيل من قيادات النظام السابق.

وأضاف: ”حصل ماهر سالم، بمساعدة الإخواني عبدالحي يوسف، المتواجد حاليا بتركيا، على عقارين بالعاصمة السودانية الخرطوم، تبلغ قيمة الإيجار السنوي لهما 30 ألف دولار أمريكي، و24 شقة، إيجار الشقة الواحدة 300 دولار شهريا“.

وأوضح أن القاسم المشترك بين (ماهر وبسام) هو ارتباطهما المباشر بأنشطة (حماس)، وذكر أن استثمارات الحركة بالسودان تمددت بفضل التسهيلات الحكومية التي بدأت بالتسجيلات الإسلامية ثم تطورت بشركة تولت تأسيس قناة طيبة الفضائية، التي تطورت لاحقا لتصبح محطة تلفزيونية، ومن بعد تأسيس باقات قنوات (أفريقيا) بثلاث لغات، ثم بعد خلافات مع الممولين، تم تأسيس باقة (نيو أفريكا).

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وكان عبدالحي يوسف، وشركاؤه يمتلكون باقة قنوات تبث من منصة خارج سلطات هيئة البث السودانية، وتتوزع هذه القنوات على بعض بلدان أفريقيا، منها: إثيوبيا وأرتريا والصومال، وتروج لأفكار الإسلام السياسي، باللغات المحلية لمجتمعات هذه البلدان.

وأعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان، يوم الخميس، عن استرداد (17) شركة واسم عمل، منها: (البسام للأعمال المتقدمة المحدودة) و (4) أسماء عمل لـ(الجامعة الأفريقية المفتوحة) التي أسسها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبدالحي يوسف، و (34) عقارا وأرضا سكنية.

واستردت اللجنة من الفلسطيني، بسام حسن محمد أحمد، (12) عقارا وقطعة أرض، من بينها مزرعتان في كل من: سوبا (الخرطوم) والقطينة (النيل الأبيض).

وقال ماهر أبو الجوخ وفقا لـ“إرم نيوز“، إن (ماهر سالم رباح رمضان) و (بسام حسن محمد أحمد) الهاربين من العدالة في السودان والمتواجدين حاليا بتركيا، تعود سيرتهما للعام 1999م، حينما شارك ماهر سالم، بالتحريض والتنفيذ في أحداث حرق معرض الكتاب المقدس بجامعة الخرطوم، عبر واجهة جمعية الدعوة والإرشاد، التي كان يشرف عليها رئيس قسم الدراسات الإسلامية الدكتور عبدالحي يوسف.

وأضاف: ”منذ ذلك الوقت، توطدت علاقة ماهر سالم بشيخه عبدالحي يوسف بشكل أعمق، وتنامت وتعززت، وبات موضع ثقته المطلقة وساعده الأيمن“.

وأوضح أن ماهر سالم وبسام حسن محمد أحمد، يمتلكان مؤسسة المشكاة التي ظلت منذ تأسيسها تعمل بلا تصديق، حتى صدور قرار إلغاء تسجيلها، في نوفمبر 2019. مؤكدا أن ماهر سالم استحوذ على أموال ضخمة وعبر (المشكاة) باسم قناة وإذاعة طيبة، ثم باقة قنوات أفريقيا من جهات داخل وخارج السودان، تقدر بملايين الدولارات.