حملة سعودية لـ«القلب المفتوح» في المكلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، تستمر حتى 6 نوفمبر الحالي. وأجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة سبع عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح وست عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح. وتأتي الحملة ضمن الحملات التي يمولها وينفذها المركز في عدد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. وتأتي الحملة ضمن الحملات التي يمولها وينفذها المركز في عدد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

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