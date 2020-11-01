شكرا لقرائتكم خبر تغريدات ترمب وبايدن تتواصل قبل يوم الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وكانت الرسالة التي يرغب ترمب في توصيلها عبر تويتر أنه المرشح الأفضل للاقتصاد، وهدد بأن بايدن سيبدأ عمليات إغلاق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن عددا كبيرا من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، قبل يومين من الانتخابات.وكانت الرسالة التي يرغب ترمب في توصيلها عبر تويتر أنه المرشح الأفضل للاقتصاد، وهدد بأن بايدن سيبدأ عمليات إغلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغريدات ترمب وبايدن تتواصل قبل يوم الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.