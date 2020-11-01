سد النهضة على رأس مفاوضات البرهان في إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر ملف سد النهضة المباحثات التي يجريها رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، عقب وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس في زيارة رسمية تستمر يومين.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، يرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزير الخارجية المكلف ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وكانت الوكالة ذكرت أمس أن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ستستأنف أمس بين وزراء شؤون المياه في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة، التي ستستغرق أسبوعا، على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها.

وكان البرهان زار مصر الثلاثاء الماضي والتقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أكدا على تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.