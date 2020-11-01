العراق يقبض على 7 إرهابيين ويلاحق داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على سبعة إرهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن مفارزها في نينوى تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأشارت إلى أن الموقوفين عملوا بصفة مقاتل وعسكر إسناد بما يسمى المعسكرات العامة وديوان الجند وفرقتي اليمامة ونهاوند، لافتة إلى أنهم اعترفوا في التحقيقات الأولية بالاشتراك في عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأضافت أنه»تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

على صعيد آخر، انطلقت في البصرة جنوب العراق المرحلة الثانية لعمليات «الوعد الصادق» الأمنية بحثا عن المطلوبين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن العملية انطلقت بمحورين، شمالي وجنوبي، وأسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا ومصادرة أسلحة مختلفة.