شكرا لقرائتكم خبر قوات الجيش تتقدم.. والحوثيون يشيعون قياداتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت قوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل، وتحت غطاء مقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا كبيرا في جبهة الجوف، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع الحاكمة في حزم الجوف.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش ورجال قبائل دهم وعبيدة شنوا هجوما على مواقع كانت تحتلها مجاميع ميليشيات الحوثي شرق منطقة «بير المرازيق»، وتمكنت من استعادة مواقع منطقة «أم لفيفة» و»مرتفعات قرن الصيعري» وتأمينها بالكامل.

وكان المركز الإعلامي التابع لقوات الجيش أكد «أن قوات الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع الأضلع والشهلا والنزلتين، ومواقع عدة أخرى، شرق مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أشهر.

وأكد وفقا لمصدر عسكري ميداني أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل تمكنوا من السيطرة على جبال دحيضة والشهلاء وقرن الصيعري شرق منطقة بير المرازيق، التي توصف بأنها البوابة الشرقية لمدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، ولفت إلى تمكن قوات الجيش من أسر نحو 30 مسلحا حوثيا.

إلى ذلك تشهد مدينة الحزم بالجوف توترا ينذر باندلاع أعمال ثأرية بين أبناء القبائل والحوثيين عقب مقتل مواطن من قبيلة وائلة على يد عناصرها التي تحكم سيطرتها على المدينة.

Advertisements

وفي السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على أهداف متحركة وثابتة لميليشيات الحوثي في في الجوف ومأرب، استهدفت مواقع وثكنات وآليات في مناطق جبال السعراء بمحافظة الجوف ومحيطها وتمكنت خلالها من تدمير 3 أطقم ومقتل من كانوا على متنها غرب جبال السعراء بالمحافظة.

وتركزت الغارات أيضا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديريات رحبة وماهلية، جنوب مأرب، وصرواح غربا، ومجزر ومدغل شمال المحافظة، وتزامنت عمليات القصف تلك مع عمليات قصف عنيفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على جبهتي صلب، ونجد العتق، اللتين تقعان في السلسلة الجبلية الممتدة من مديرية صرواح، التابعة لمحافظة مأرب، وحتى مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.

وفي السياق اعترفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بمصرع عدد من عناصرها بينهم قيادات ميدانية عسكرية بارزة في جبهتي الجوف ومأرب، وشيعت ميليشيات الحوثي 36 عنصرا من ميليشياتها بينهم 21 ضابطا ومساعدا عسكريا.

من جهة أخرى، توفي عضو هيئة التدريس في كلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور عدنان الشرجبي أمس بصنعاء، بعد 25 يوما على إطلاق سراحه من قبل ميليشيات الحوثي وهو بحالة صحية سيئة، حيث اختطف في التاسع من سبتمبر الماضي من أمام بوابة جامعة صنعاء، وحرم خلال فترة احتجازه في السجن من الأدوية.