51 قتيلا في تسونامي تركيا ولا أمل في ناجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 51 قتيلا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن 850 تابعا زلزاليا وقعت منذ زلزال الجمعة وحتى صباح أمس فيما سمي بتسونامي تركيا. وتسبب الزلزال في إصابة نحو 896 شخصا، خرج منهم 682 بالفعل من المستشفيات، بينما لا يزال 214 يتلقون العلاج. وتسبب الزلزال في إصابة نحو 896 شخصا، خرج منهم 682 بالفعل من المستشفيات، بينما لا يزال 214 يتلقون العلاج.

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