قطر تستدرج معارضا إيرانيا وتسلمه لتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب أسيود قطر وتركيا وإيران بالمشاركة في اختطاف زوجها، بعد استدراجه للدوحة وإرساله لأنقرة، ومن ثم تسليمه لطهران.

وقالت الزوجة هدى هواشمي لقناة (العربية) من السويد، إن لدى أسرته معلومات مؤكدة أنه مختطف لدى المخابرات الإيرانية، مشيرة إلى أنها علمت بخبر اختطاف زوجها من القنوات الإيرانية.

وقالت إن قطر استدرجته ثم أرسلته لتركيا حين نزل في مطارها «ترانزيت»، ومن ثم سلمته أنقرة للاستخبارات الإيرانية.

وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز اختطاف الرئيس السابق للحركة، حبيب فرج الله كعب، المعروف باسم حبيب أسيود، من قبل المخابرات الإيرانية على الأراضي التركية، وذكرت في بيان، أن أسيود اختطف «بعد عملية استدراج شاركت وأسهمت فيها دولة عربية خليجية»، دون أن تسميها، لكن نشطاء أحوازيين عبر «تويتر» اتهموا قطر بالتواطؤ في استدراج واختطاف رئيس حركة «النضال» السابق.

‏وقالت الحركة في بيانها إن إيران اتبعت «سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، أو الاختطاف والاعتقال لإقصاء أعضاء الحركة عن دورهم في ميادين العمل السياسي والإعلامي».

‏وحملت حركة النضال طهران المسؤولية الكاملة عن حياة حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسية السويدية، ودعت السلطات الأمنية في دولتي السويد وتركيا إلى التعاون البناء من أجل الكشف عن ملابسات هذا الاختطاف، وفق البيان.