9 نواب على المقاعد الفردية فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت النتيجة أسماء الفائزين فى نظام الفردى، فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية. ويقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى هذا التقرير أسماء الفائزون فى نظام الفردى فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية فى انتخابات مجلس النواب. انتخابات مجلس النواب 2020

انتخابات مجلس النواب 2020 المقاعد الفردية فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية



المقاعد الفردية فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية المقاعد الفردية فى الفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية

الفيوم

الفيوم محمد محمود أحمد عبد القوى سيد أحمد سلطان يوسف عبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف Advertisements البحر الأحمر

البحر الأحمر عبد الناصر عطية سعد حسين / سفاجا محمد محمد عبد المقصود / أول الغردقة على نور على حسين / الشلاتين الإسكندرية

الإسكندرية الصافى عبد العال محمد الصغير / العطاري رزق راغب ضيف الله حسين / الدخلية حسين رجب حسين تاعب / الدخلية

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