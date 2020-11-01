شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مطمئنة لرئيس الوزراء للشعب المصرى أمام البرلمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب اليوم، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، تقدم في مستهلها بالتهنئة لأعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة المولد النبوى الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ مدبولي نواب البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتى تشهد الآن تقدماً وتطوراً فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

ونرصد أبرز رسائل رئيس الوزراء فى كلمته اليوم لنواب الشعب والشارع المصرى، أمام البرلمان :

- رغم تحديات كورونا، الحفاظ على معدل نمو إيجابى رغم انخفاضه فى معظم دول العالم.

- نجاح مصر فى البقاء ومقاومة عوامل التدهور سبب صلابة الشعب وتماسكه.

- إنجازاتنا لا ترضى المتربصين بنا، بل يزداد تآمرهم لدرجة الخيانة.

- دعاوى المتربصين بمصر تحطمت على صخرة وعى شعبنا اليقظ.

- الشعب لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود خلال فترة وجيزة.

- رجالنا من القوات المسلحة والشرطة تقابل تهديدات الأمن القومى بعيون لا تنام.

- مصر لن ينال منها أحد، بقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها.

- نجدد التزامنا بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بما يضمن التوازن بين الحريات ومتطلبات الأمن القومى.

- إعلان حالة الطوارئ يسهم فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

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