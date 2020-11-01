زالزال إزمير يخسف بإردوغان الأرض.. نتائج استطلاع تكشف تراجع شعبيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز أبحاث أوراسيا التركية، عن تراجع نسبة الأصوات الداعمة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أدنى مستوى منذ وصوله للحكم قبل 18 عامًا، بعد زلزال إزمير العنيف.
وأوضحت نتائج آخر استطلاع رأى أجرته «أوراسيا»، التى نشرها موقع تركيا الآن، حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 32.6% من إجمالى أصوات المشاركين، فيما حصل حزب الشعب الجمهورى 28.2%.
ووفقًا لاستطلاع الرأى، فقد بلغ إجمالى أصوات حزب الخير 12.6% وحزب الشعوب الديموقراطى 11.6% وحزب الديموقراطية والتقدم 3.1%، وحصل حزب المستقبل، الذى أسسه أحمد داود أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، على 1.6% من الأصوات.
وتعيش تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف فى مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المبانى ووفاة ما يزيد عن 50 شخصًا وإصابة المئات حتى الآن، فضلًا عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.
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