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شكرا لقرائتكم خبر عن 23 نائبا على المقاعد الفردية فى الجيزة بمجلس النواب 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت النتيجة أسماء الفائزين فى نظام الفردى، بالجيزة.
ويقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى هذا التقرير أسماء الفائزون فى نظام الفردى بالجيزة فى انتخابات مجلس النواب.انتخابات مجلس النواب 2020
الفائزون فى نظام الفردى فى الجيزة
23 نائبا على المقاعد الفرديه فى الجيزة بانتخابات مجلس النواب 2020
منشأة القناطر:
علاء ناجى عبد الرحيم عثمان، وعلى سمير رجب عبد المجيدكرداسة:
خالد تامر عبد الرحمن السيدبولاق الدكرور:
محمد السيد الحسينى قاسم
محمود هشام عبد الباقى أحمد
حسام الدين المندوه توفيق الخواجةأول أكتوبر
محمد سلطان على محمد
سيد أحمد سيد على سليمان
هشام حسين محمد حسنأطفيح:
شحاتة عبد الحافظ محمد أبوزيدأبو النمرس
حسام الدين عاشور محمد على
محمد رشاد على البرتقالىإمبابة:
طارق سعيد حسنين عبد الكريم
نشوى حسن على عبد العال ديبالوراق:
محمود عباس محمد على الصعيدى
أسامة حسنى أحمد الأشمونى
طارق سيد توفيق عبد السلام الطويلالعمرانية:
محمد على عبد الحميد السيد
أحمد عاشور أحمد محمدالصف:
أحمد سعد حلمى محمدالجيزة:
زكى عباس عبد الظاهر أبوبكر
محمد محمد محمد أبوالعنينالبدرشين:
نادر عبده صديق محمد
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