23 نائبا على المقاعد الفردية فى الجيزة بمجلس النواب 2020.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت النتيجة أسماء الفائزين فى نظام الفردى، بالجيزة. ويقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى هذا التقرير أسماء الفائزون فى نظام الفردى بالجيزة فى انتخابات مجلس النواب. انتخابات مجلس النواب 2020

الفائزون فى نظام الفردى فى الجيزة



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