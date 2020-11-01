شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة توعوية بعنوان "انزل شارك وطنك محتاج صوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة توعوية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك تحت عنوان: "انزل شارك وطنك محتاج صوتك"، وذلك لدعوة المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وجاء فى المبادرة أن المرشح فى انتخابات مجلس النواب هو المُشرع والمراقب والمُدافع عن حقوقك ومصالحك وصوتك فى كل القرارات المصيرية، وطالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باختيار الأفضل والأجدر والأقدر.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت الجمعة الماضية، الصالون السياسى لشهر أكتوبر، حيث بدأ الصالون باستعراض تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابى بمصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.