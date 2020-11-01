شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. "سياحة النواب" توافق على إنشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365”، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد ، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

نص قانون صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

تشريعية النواب توافق على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

نص قانون إنشاء "بوابة للعمرة" أمام البرلمان لحماية المعتمرين من السماسرة

ينفرد ”الخليج 365” بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والمعروض أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي.

"سياحة النواب" توافق على إنشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي، علي إنشاء بوابه مصرية إلكترونية للعمرة.

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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن خالد بشر

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.

رئيس البرلمان يعلن خلو مقاعد النواب المعينون بمجلس الشيوخ

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعدى المستشار بهاء أبو شقة، والسيد عبد العال، فضلا عن مقعد النائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ.

مجلس النواب يوافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وذلك لمواجهة الإفلات من جريمة التهرب الضريبي.