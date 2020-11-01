الفائزون فى النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب 2020 بالجيزة.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت النتيجة أسماء الفائزين فى نظام الفردى بالجيزة. ويقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى هذا التقرير أسماء الفائزون فى نظام الفردى بالجيزة فى انتخابات مجلس النواب. انتخابات مجلس النواب 2020

الفائزون فى نظام الفردى فى الجيزة

انتخابات مجلس النواب 2020الفائزون فى نظام الفردى فى الجيزة علاء ناجى عبد الرحيم عثمان / منشأة القناطر على سمير رجب عبد المجيد / منشأة القناطر خالد تامر عبد الرحمن السيد / كرداسة محمد السيد الحسينى قاسم / بولاق الدكرور محمود هشام عبد الباقى أحمد / بولاق الدكرور حسام الدين المندوه توفيق الخواجة / بولاق الدكرور محمد سلطان على محمد / أول أكتوبر سيد أحمد سيد على سليمان / أول أكتوبر هشام حسين محمد حسن / أول أكتوبر

الفائزون فى انتخابات مجلس النواب 2020 بنظام المقاعد الفردية فى الجيزة Advertisements شحاتة عبد الحافظ محمد أبوزيد / أطفيح حسام الدين عاشور محمد على / أبو النمرس محمد رشاد على البرتقالى / أبو النمرس طارق سعيد حسنين عبد الكريم / إمبابة نشوى حسن على عبد العال ديب / إمبابة محمود عباس محمد على الصعيدى / الوراق أسامة حسنى أحمد الأشمونى / الوراق طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل / الوراق محمد على عبد الحميد السيد / العمرانية أحمد عاشور أحمد محمد / العمرانية أحمد سعد حلمى محمد / الصف زكى عباس عبد الظاهر أبوبكر / الجيزة محمد محمد محمد أبوالعنين / الجيزة نادر عبده صديق محمد / البدرشين

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