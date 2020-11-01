شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 4 منح مساعدة مع أمريكا فى مجالات الزراعة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية التى عقدت اليوم الأحد، قبل رفعها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على عدد من الاتفاقيات الدولية مع الجانب الأمريكى، وفى مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والمهارات الحسابية للكبار، إلى جانب تدريب المعلمين الجُدد، ودعم برنامج القراءة الإصلاحي.

كما شهدت الجلسة، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

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ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن التعليم الاساسي – مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 6/ 2020.