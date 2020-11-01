شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب يهنئ فيبى فوزى باعتبارها أول سيدة تتولى منصب "وكيل الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.

وأشاد وهدان، خلال لقاءه وكيل مجلس الشيوخ، باختيار أعضاء المجلس لأول سيدة تتولى هذا المنصب، مؤكدأً ثقته فى كفاءة النائبة فيبي فوزي ومتمنيا لها التوفيق.

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ويشار إلى أن النائبة فيبى فوزى جرجس، أصبحت أول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

وحصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.