شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب يهنئ فيبى فوزى باعتبارها أول سيدة تتولى منصب "وكيل الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.
وأشاد وهدان، خلال لقاءه وكيل مجلس الشيوخ، باختيار أعضاء المجلس لأول سيدة تتولى هذا المنصب، مؤكدأً ثقته فى كفاءة النائبة فيبي فوزي ومتمنيا لها التوفيق.
ويشار إلى أن النائبة فيبى فوزى جرجس، أصبحت أول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
وحصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل مجلس النواب يهنئ فيبى فوزى باعتبارها أول سيدة تتولى منصب "وكيل الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.