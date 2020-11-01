شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضائها الفائزين بعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأرق التهانى لأعضائها الذين خاضوا السباق الانتخابى لمجلس النواب 2020، فى المرحلة الأولى من الانتخابات، على القائمة الوطنية من أجل مصر، وفازوا رسميا بالمقاعد التي خصصت لهم في القائمة.

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وفاز في الجولة الأولى كل من، علاء عصام ورشا أبو شقرة وغادة علي ونشوى الشريف وأحمد رمزى، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ورشا فايز ورحاب عبدالغني وخالد بدوي ومحمد إسماعيل، عن قطاع غرب الدلتا.

ويذكر أن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن اليوم الأحد نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد، وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.