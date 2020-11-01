شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزباكستان: مصر من أعظم الدول الديمقراطية فى العالم وأهنئها بنجاح الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى سفير أوزباكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف، وبختيار أدريسوف المستشار السياسى للسفارة. ورحب الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن بالسفير، مؤكدا أنها الزيارة الخامسة له معه فى مجلس النواب وتمثل دلالة على عمق العلاقة بين البلدين، ونسعد بتلك العلاقة التاريخية ونؤكد عمقها بين الدولتين منذ عام 1991، حيث أعلنت مصر تأييدها الاستقلال أوزبكستان، وتابعنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة أوزباكستان فى عام 2018، حيث كان استقبالا خاصا يليق بدولة الرئيس السيسى.

وقال القصبى: "تم توقيع خلالها 11 اتفاقية، حيث أحدث الرئيس الأوزباكستانى تغييرا شاملا، ونسعى بتوقيع أيضا اتفاقيات متعددة منها تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين"، موضحا أنه وهذا ما سوف نبدأ به عقب نهاية الانتخابات الحالية من توصيات بزيادة خطوط الطيران بين البلدين، وكذلك تحدثنا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى زار أوزبكستان فى أكتوبر 2018 لزيادة المنح لطلاب العلم فى أوزباكستان.

ومن جانبه، قدم سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف الشكر للدكتور القصبى على حسن الاستقبال، حيث تعد هذه الزيارة لمجلس النواب هى الزيارة الخامسة له، ومسرورون جدا بذلك وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيارة الامام الأكبر شيخ الأزهر، وزيارتكم لدولة أوزبكستان مهمة جدا لنا، ولعبت دورا فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال السفير: "إن القاهرة شهدت مؤخرا انتخابات ناجحة، حيث تعد مصر من أعظم الدول الديمقراطية فى العالم ويشهد العالم بما فيها على ذلك"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عملا على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية فى مصر، والتى أثمرت كثيرا بالنهوض بمصر ونريد أن نهنئكم بتشكيل مجلس الشيوخ ونتمنى أن تختتم بنجاح الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

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واضاف السفير: "نثق فى أن الانتخابات تختتم قريبا وبعدها يبدأ تشكيل مجموعة التعاون بين مصر أوزباكستان، وتبدأ الجلسات بين البلدين وكما قلت إن الانتخابات أجريت فى أوزباكستان فى سبتمبر من العام الماضى وتم تشكيل مجموعة العمل بين البلدين، وقام رئيس المجلس التشريعى بإرسال دعوة إلى رئيس مجلس النواب المصرى لزيارتنا على رأس وفد من البرلمان المصرى، لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين لكى يكون التعاون عمليا وأرسلت لمجلس النواب مذكرة لتعزيز التعاون بين كلا البرلمانين، ونأمل بأننا سنتمكن بعد انتهاء انتخابات النواب فى مصر بتفعيل تشكيل مجموعة التعاون بين البلدين لإقامة العلاقات بينهما لإقامة مؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئى ونتمنى أن تزورنا برفقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ونبدأ صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وأريد أن أنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الازوباكستانى حيث تم اختيار حضرتك سفيرا للسياحة لدولة أوزبكستان فى مصر لجمهورية مصر العربية".

ومن جانبه رحب الدكتور القصبى بالوفد الاوزباكستانى ونقل تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا: "سبق أن نقلت له دعوة من نظيره الأوزباكستانى ورحب بهذه الزيارة وبدأ فى الإعداد لها فعليا لولا جائحة كورونا هى التى دفعت لتأجيل هذه الزيارة، ورئيس المجلس أكد حرصه الكامل على هذا الزيارة وأشكر السفير النشيط متابعته الجديدة لكل الأمور السياسية داخل مصر، وأشكره على التهنئة على مجلس الشيوخ الجديد الذى يضم مجموعة من عمالقة النواب فى مصر ويجمعون بين الخبرة والحكمة وبعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 2018 شرفت أيضا بزيارتكم كمراقب دولى فى الانتخابات والتى تمت بنجاح وفقا للإجراءات الدستورية فى أوزباكستان، ومن دواعى السعادة والفخر ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بمنحى درجة سفير وأتمنى أن أوفق فى هذه المهمة".

ونوه القصبى إلى أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية، حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريا ودينيا وأعتقد أن المناخ مهيأ بين البلدين بعد الزيارة التاريخية لزيارة الرئيس السيسى، وتم توقيع أكثر من اتفاقية بين البلدين ونحتاج بذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، ومن التوصيات العامة وجود خط طيران مباشر مكثف بين البلدين ونتابع حجم التبادل الاقتصادى والتجارة وربما هذا الخط يساهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين وارحب بكم مرة ثانية وأنقل تحياتى لرئيس دولة أوزباكستان ورئيس الوزراء وإلى الشعب الأوزباكستانى.

ومن جانبه رحب السفير الاوزباكستانى بهذا اللقاء الذى عكس مدى العلاقة بين البلدين وسررت جدا الاستماع إلى توصياتكم وأنتهز هذه الفرصة أؤكد أن رحلات الشارتر بدأت وأثناء جائحة كورونا وطلنا إلى 6 رحلات بين البلدين وهناك 3 شركات منها اثنان من مصر وأخرى فى أوزباكستان وبلغ حتى الآن 60، وفد زاروا أوزباكستان من عام 2018 وحجم التبادل التجارى زاد عقب زيارة الرئيس السيسى، وكذلك افتتحت 23 شركة مصرية فى مجالات النسيج والصيدلة والأثاث والمنتجات الجلدية وفى نوفمبر سوف ننظم زيارة لشركة السويدى من الخبراء لتعزيز مجال الطاقة.

ومن جانبه أكد الدكتور القصبى تطلعه لمزيد من التعاون، مضيفا: "وكان بنا لقاء مع بعض القيادات النيابية والدينية، حيث إن المناخ أصبح مهيأ لمزيد من التعاون بين البلدين، وبصفتى زعيم الأغلبية أؤكد كامل استعدادنا لمزيد من التعاون بين البلدين".