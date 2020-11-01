"مستقبل وطن" يهنئ أعضاء مجلس النواب الجدد متمنيا لهم التوفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعضاء مجلس النواب الجدد من قيادات وأعضاء الحزب الذين نجحوا فى انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى التى تم إعلان نتائجها اليوم الأحد.
وتقدم الحزب فى بيان له اليوم، بخالص التهنئة للنواب الجدد أعضاء مجلس النواب من قيادات وأعضاء الحزب، وكذا جميع ممثلى الشعب المصرى فى مجلس النواب، متمنينن لهم كل التوفيق من أجل مصر.
الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.
وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.
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