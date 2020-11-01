شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل بـ225 مليون يورو لدعم الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020. Advertisements ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسى ومتنوع، من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم تخفيف أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، وجاء فى القرار أن البرنامج يتكون من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثانى يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة. ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.

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