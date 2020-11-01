شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن خالد بشر.. وعبد العال للنائب: بلاش شيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب رفع الحصانة المقدم من المحامى أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر بسبب قيام النائب كما جاء فى مذكرة المحامى بتوقيع شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، وقيامه بإصدار أمر بعدم صرف تلك الشيكات.

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة انتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة بعد أن تقدم النائب بأصل الشيكات.

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من جانبه، وجه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس نصيحة للنائب خالد بشر، قائلا: "بلاش شيكات أنصحك نصيحة.. الشيك بدون رصيد بيهز أى واحد فى السوق.. والعلاقة فى السوق أسسها الثقة.. أنت لسة شاب".