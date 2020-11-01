شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرض قيمته 630 مليون دولار من صندوق النقد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى الموقع فى القاهرة بتاريخ 19 /7/2020.

ويهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالى الحالى، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحى حكومى يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.