الهيئة الوطنية تعلن باقي إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن باقي الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فترة الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الأحد.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومي 2 و3 نوفمبر، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجري التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

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وتضمن الجدول الزمني قيام الناخبين بالخارج بطباعة وارسال بطاقات إبداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وارسالها يومي 3 و4 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومي 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وأجريت عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فسوف تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.