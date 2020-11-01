رسميًا.. 10 مرشحين للنواب يخوضون جولة الإعادة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر أن تجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية في ثلاث دوائر انتخابية بمحافظة أسوان.

ففي الدائرة الأولى، تُجرى الإعادة بين: جلال أبو الحسن حسن، وجابر إبراهيم أحمد خليل، وأحمد محمد صالح، وجودت عبد الجبار.

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وفي الدائرة الثانية، من المقرر الإعادة بين: خالد يوسف أحمد رضوان، ونادر صلاح الدين أبو المجد.

وفي الدائرة الثالثة، يخوض الإعادة: محمد فؤاد على عزت، ويسن عبد الصبور محمد.

وفي الدائرة الرابعة، تُجرى الإعادة بين: علي محمد عبد الرحمن، وعبد الغفار الضيفي أحمد عبد الباسط.​