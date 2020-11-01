اجتماع طارئ لبحث الاستعدادات لمجابهة السيول بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لبحث استعدادات المحافظة لمجابهة أخطار السيول، إلى جانب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، في حضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية.

شدد المحافظ على ضرورة مراجعة موقف المدن من الجاهزية لمواجهة أي طوارئ خاصة في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا الشأن، والتنسيق الدائم بين غرف عمليات المدن وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

طالب رؤساء المدن بتفقد ومتابعة مخرات السيول، بعد الانتهاء من تطهيرها بالكامل، والتأكد من جاهزية المعدات والمركبات، وعدم وجود أعطال بها، وزيادة سيارات الحماية المدنية في مناطق إحداثيات السيول.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين إدارات المرافق من مياه وصرف صحي، وكهرباء، وحريق، وإدارة المرور، وتوفير مولدات كهرباء إضافية، والتأكيد على توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية.

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كما بحث المحافظ استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها بمحافظة جنوب سيناء يومي السبت والأحد المقبلين.

وأهاب بجميع من لهم حق التصويت بالمشاركة الايجابية والإدلاء بصوته، باعتباره حق وواجب تجاه الوطن.

كما وجه المحافظ بالتأكيد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بحتمية الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ التعليمات التنظيمية التي جرى إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وأن تقوم كل جهة بتنفيذ الجزء الخاص بها ، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.​