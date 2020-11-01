محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
أعلنت الشرطة الهندية مقتل قائد بارز للمتشددين على أيدي قوات الأمن في كشمير التي تسيطر عليها الهند، اليوم الأحد.
وكان القتيل سيف الله مير، قائدا لحزب المجاهدين، وهي أقدم وأكبر جماعة مسلحة تعمل في المنطقة.
وقال فيجاي كومار، المفتش العام لشرطة كشمير، إن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة وبدأت عملية بحث، بناء على معلومات استخبارية بشأن وجود مير في أحد الأحياء الواقعة في ضواحي العاصمة الإقليمية سرينجار.
وأثناء البحث تم إطلاق نار على عناصر من قوات الأمن، مما دفعهم للرد، ومن ثم وقعت اشتباكات. وأضاف كومار أنه بينما قتل مير أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، تم اعتقال مشتبه به آخر أثناء الاشتباكات.
وأوضح كومار "أنه نجاح كبير فيما يتعلق بالعمليات القتالية لقوات الأمن ضد المتشددين في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهندية: مقتل قائد بارز للمتشددين في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.