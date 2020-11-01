المكسيك تسجل 6151 إصابة جديدة بكورونا و464 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

سجلت المكسيك 6151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 464 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية عبر تويتر، أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 924 ألفا و962 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و753، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد 31 ألفا و477.

وكانت المكسيك قد سجلت ستة آلاف إصابة جديدة و516 وفاة منذ 30 أكتوبر.