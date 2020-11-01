كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الإنتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم.
وقال في تصريح للصحفيين اليوم الأحد "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب، لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".
وفي وقت سابق، أرسل مقر حملة ترامب الإنتخابية دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل إسمه.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، قد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض، وذلك نظرا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.
ويخوض ترامب سباقا إنتخابيا ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسيكون يوم 3 نوفمبر فاصلا لهذا السباق.
المصدر: نوفوستي
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكشف كيف سيقضّي ليلته بعد الإنتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.