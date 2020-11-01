ترامب يكشف كيف سيقضّي ليلته بعد الإنتخابات

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الإنتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم.

وقال في تصريح للصحفيين اليوم الأحد "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب، لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".

وفي وقت سابق، أرسل مقر حملة ترامب الإنتخابية دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل إسمه.

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ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، قد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض، وذلك نظرا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويخوض ترامب سباقا إنتخابيا ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسيكون يوم 3 نوفمبر فاصلا لهذا السباق.

المصدر: نوفوستي