تعرض مسجد في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير شمال فرنسا، لمحاولة إضرام النار فيه من قبل شخص مجهول.
وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي "CIMG"، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.
وأشار إلى أن الحريق إنطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يكبر، وأسفر عن أضرار مادية في المسجد.
وأضاف أن مسؤولي المسجد قدموا شكوى حول الهجوم، وفرق الشرطة حضرت إلى المسجد وأجرت الفحوص.
وأفاد بيان صادر عن الشرطة، بأنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد في إطار التحقيق في الحادث.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / تعرّض مسجدٍ لمحاولة حرق شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.