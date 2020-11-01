رئيس مجلس السيادة السودانى يصل أديس آبابا ويلتقى رئيس الوزراء الإثيوبى

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبى، الدكتور آبى أحمد يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام

المشترك.ونقلت وكالة أنباء السودان، أنه كان في استقبال البرهان بمطار أديس أبابا، رئيس الوزراء الإثيوبى، الدكتور آبى أحمد، وسفير السودان بأديس أبابا ، السفير جمال الشيخ أحمد وطاقم السفارة السفارة باديس ابابا.ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة كل من السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.وقد توجه رئيس مجلس السيادة برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي مباشرة لمدينة بشفتو لزيارة عدد من المجمعات الصناعية والإستثمارية.