نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور بالجزائر 13.03 % حتى الثانية ظهرًا

قال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن نسبة التصويت حتى الساعة 2 ظهرا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 13.03 %.

وأضاف شرفي - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد - إن غرفة العمليات بمقر سلطة الانتخابات تواصل على مدار اليوم متابعة سير الاستفتاء على مدار اليوم والإعلان عن نسب المشاركة أولا بأولا في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم

ملخص عن سير العملية الانتخابية.وأشار شرفي إلى أن هناك عدة ولايات سجلت إقبالا كبيرا على المشاركة في الاستفتاء، موضحا أن بعض المراكز الانتخابية في الخارج؛ خاصة في قارة آسيا، أغلقت أبوابها بعد انتهاء مواعيد التصويت بها.وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد بلغ 24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين.وأضاف شرفي أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونا و568 ألفا و12 ناخبا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 907 آلاف و298 ناخبا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفا و286 منظما، و966 مراقبا.وأشار إلى أن عدد المراكز الانتخابية في الداخل يبلغ 13 ألفا و236 مركزا تضم 61 ألفا و108 مكاتب تصويت، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في الخارج 43 مركزا تضم 356 مكتب تصويت.