رئاسة الجمهورية التونسية تنفى زيارة الرئيس قيس سعيد إلى فرنسا

نفت رئاسة الجمهورية التونسية، ما تم تداولته وسائل إعلامية حول زيارة غير معلنة يؤديها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فرنسا.
وجاء في نص بيان صادر عن رئاسة الجمهورية
وكانت مواقع إخبارية ومنصات إعلامية تداولت أنباء تفيد بزيارة الرئيس التونسي، إلى فرنسا على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة "نيس" الفرنسية.
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