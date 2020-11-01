وزير الخارجية الجزائري: الاستفتاء على الدستور بالخارج يجري في ظروف جيدة

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأحد، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنسبة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج يجري في ظروف جيدة في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضاف بوقدوم - في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات
واعتبر بوقدوم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي انطلاقة جديدة و"مفتاح لمسافات ومساحات جديدة لكل مواطن".
وقال وزير الخارجية الجزائري "الجزائر الجديدة تجدد بمواطنة جميع فئات المجتمع لا يوجد حاكم ولا محكوم الحاكم منبثق من الشعب"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون الذي يتلقى العلاج في الخارج.
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