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انتهاكان إسرائيليان للسيادة اللبنانية

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أفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار من نوع "أم. ك" انتهكت سيادة الأجواء فوق مجرى نهر الليطاني، وشمال وجنوب بلدات النهر، وصولا إلى قلعة الشقيف، تزامنا مع تنفيذه غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو متوسط.

كما انتهك زورق حربي تابع لبحرية الاحتلال الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، لمسافة أقصاها نحو 200 متر، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار، ومن ثم غادر من حيث أتى، وجرى البدء فى عملية متابعة هذا الانتهاك بين الجيش اللبناني وقيادة "اليونيفل".


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