انتهاكان إسرائيليان للسيادة اللبنانية

كما انتهك زورق حربي تابع لبحرية الاحتلال الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، لمسافة أقصاها نحو 200 متر، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار، ومن ثم غادر من حيث أتى، وجرى البدء فى عملية متابعة هذا الانتهاك بين الجيش اللبناني وقيادة "اليونيفل".
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