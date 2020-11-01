إحباط عملية إرهابية في بلوشستان

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن فرقة من قوات الأمن نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية، وداهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة بوليدا بمقاطعة كيتش بإقليم بلوشستان، ونجحت في القضاء على عنصر إرهابي كان مطلوباً؛ لتورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية طالت قوات الأمن والمدنيين. ولم يكشف البيان عن هوية الإرهابي الذي قُتل في العملية، غير أنه أشار إلى أنه كان إرهابياً بارزاً، وأن القضاء عليه يعد نجاحاً أمنياً كبيراً.
وأضاف أن جندياً تعرض لإصابات خلال العملية، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة كانت مخبأة في الموقع لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان.
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