محاكمة 11 متهما بالتخابر مع داعش في مصر

كما ستنظر المحكمة في قضايا أخرى للمتهمين، تشمل خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم، للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار فى البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع شخص مصري بالعمل في مجال الهجرة غير المشروعة، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب "قوة الردع"، وهم من الجنسية الليبية، بإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
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