بالفيديو: تبادل إطلاق نار في مونبيلييه جنوب فرنسا

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آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 7:11 مساءً
فرنسا
اصيب شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية فرنسية.
وأوضحت المصادر أن حوالي 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية شاركوا في تبادل مكثف لإطلاق النار بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى.
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