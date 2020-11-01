بالفيديو: تبادل إطلاق نار في مونبيلييه جنوب فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 7:11 مساءً

اصيب شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية فرنسية.

وأوضحت المصادر أن حوالي 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية شاركوا في تبادل مكثف لإطلاق النار بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى.