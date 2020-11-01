“موعد الحسم” يقترب لمعرفة “سيد البيت الأبيض”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 7:20 مساءً

أيام قليلة وتبدأ المعركة الحقيقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها مرشح الجزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن ، وبدأ “موعد الحسم”، يقترب شيئا فشيئا، فيما يبقى الترقب سيد الموقف.

ويوم الثالث من نوفمبر الجاري، سيتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لحسم هوية رئيسهم خلال السنوات الـ4 المقبلة.

وخلال السطور القادمة نقترح عليك بعض التفاصيل والمعلومات المهمة التي يجب أن تعرفها بخصوص الحدث، الذي يهتم به كل العالم.

• لكي تصبح “سيد البيت الأبيض” لا تحتاج الفوز بالتصويت الشعبي، وإنما يسعى المرشحون إلى الفوز بأغلبية المجمع الانتخابي (على الأقل 270 صوتا).

• في الانتخابات الحالية، يصوت ملايين الأميركيين بالبريد. وقد يستغرق فرز الأصوات البريدية بعض الوقت. ولن تبدأ بعض الولايات الفرز حتى يوم الاقتراع.

• يجب الحذر من الأرقام المعلن عنها بشكل مبكر.

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• الفوز في الولايات المتأرجحة الكبيرة (مثل فلوريدا) يرجّح الفوز في الانتخابات عامة.

• لكل ولاية نظامها الانتخابي واستعداداتها اللوجيستية ومواعيدها الخاصة لبدء الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج ومعالجة الاعتراضات.

• الولايات المتأرجحة الأولى التي ستغلق فيها صناديق الاقتراع وتبدأ بإعلان النتائج هي كارولينا الشمالية وفلوريدا وبنسلفانيا وأوهايو وجورجيا، وذلك ابتداء من 04:00 فجرا بتوقيت أبوظبي يوم الأربعاء 04 نوفمبر.

• هناك 9 رؤساء فقط من بين 46 رئيسا أميركيا حتى الآن لم يُعد انتخابهم لولاية ثانية.

• بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ستستخدم وسائل الإعلام الأميركية الرئيسة نماذج حسابية انتخابية لتقدير من سيفوز. وتعتمد النماذج على مجموعة متنوعة من البيانات مثل استطلاعات الرأي عند الخروج (مقابلات مع الناخبين في مراكز الاقتراع) والأصوات الفعلية التي قام بفرزها المسؤولون المحليون.

• ستعلن وسائل الإعلام “الفوز” بولاية عندما تعتقد أن مرشحا تقدم بشكل لا يمكن تعويضه.

• في 6 يناير: الإعلان عن الرئيس الفائز بصورة رسمية (إلا إذا كان يوم أحد. عندها، يتم الإعلان عنه في 7 يناير).

• في 20 يناير: تنصيب الرئيس بشكل رسمي.