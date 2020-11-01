وزير الصحة الإيطالي: خلال 48 ساعة روما ستقر قيود كورونا الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 6:38 مساءً

بعد تسجيل إيطاليا يوم امس نحو 32 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ بدء الجائحة، ووصول عدد الوفيات الى أقل قليلا من 300،

اعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبرانتسا يوم الأحد، إن البيانات الجديدة عن فيروس كورونا “مفزعة”، وإن أمام البلاد 48 ساعة لإقرار قيود جديدة للحد من انتشار المرض.

وأفاد الوزير روبيرتو سبرانتسا، لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “أمامنا 48 ساعة لمحاولة الموافقة على تشديد جديد للقيود”.

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وأضاف أن فرض إجراءات عزل عام، وإن لم تكن مطولة مثل ما حدث في مارس، هو الخيار الوحيد على الأرجح للحد من الأعداد، لكن ما زالت هناك شكوك حول كيفية إدارة المدارس وتحسين الظروف في المواصلات العامة.

وصرح سبرانتسا “المنحنى الوبائي ما زال مرتفعا للغاية.. ما يقلقني أكثر من أي شيء هو الأرقام المطلقة التي تشير إلى منحنى مرعب”.

وفرضت الحكومة الائتلافية برئاسة جوزيبي كونتي، قيودا الأسبوع الماضي على الشركات وأمرت بإغلاق المطاعم والحانات في السادسة مساء وأغلقت صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح في محاولة للحد من التفشي.

وفرضت بعض المدن والمناطق منها لومبارديا، التي تحملت العبء الأكبر للجائحة في إيطاليا، حظر التجوال.

وقال كونتي مرارا إنه يريد تجنب فرض إجراءات عزل عام من شأنها الإضرار بالاقتصاد، لكن الإجراءات المتخذة حتى الآن أثبتت أنها غير كافية لاحتواء التفشي.