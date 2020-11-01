شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تلزم جميع القادمين بإجراء فحص كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 اقرت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في سلطنة عُمان .

Advertisements وأضافت وجوب حصول القادمين إلى السلطنة من كافة المنافذ الحدودية على فحص البلمرة (PCR) لفيروس كورونا بمدة لا تتجاوز 96 ساعة قبل دخول السلطنة والخضوع لذات الفحص عند الوصول الى السلطنة والتزام الحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن. وفقاً لوكالة الانباء العمانية.

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