شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "غوني" يقتل 10أشخاص في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم اليوم إثر إعصار "غوني" الذي يعد أقوى إعصار خلال العام الجاري في الفلبين.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الفلبينية، أن العاصفة ضربت اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس حوالي الساعة (21,00 السبت) ترافقها رياح سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح منازل واقتلعت أشجاراً وتسببت بفيضانات مفاجئة، مما استدعى إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان.

كما حذرت الوكالة من "رياح وصفتها بالقوة الكارثية وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات".