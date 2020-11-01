أعلنت السلطات اللبنانية الأحد، تشديد الإجراءات في إطار الوقاية من فيروس كورونا، حيث بلغت حدة تفشي الوباء ذروتها هذا الشهر، مع تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا.
وقرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، عزل 115 بلدة وقرية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، وتعديل توقيت الخروج والدخول إلى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والاجتماعية على الأراضي اللبنانية كافة، حيث منع التجول ما بين الساعة 9 مساء والـ5 صباحا.
وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في لبنان، 81 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات التراكمي منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 637 حالة، في آخر إحصائية نشرت أمس السبت.
وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في لبنان، 81 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات التراكمي منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى 637 حالة، في آخر إحصائية نشرت أمس السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. عزل 115 بلدة وتشديد إجراءات التنقل بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.