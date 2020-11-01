خلال 48 ساعة.. دولة أوروبية تعتزم فرض قيود 'كورونا' جديدة

وسجلت إيطاليا يوم امس السبت نحو 32 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ بدء الجائحة، وسجلت أقل قليلا من 300 وفاة.

وأفاد الوزير روبيرتو سبرانتسا، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "أمامنا 48 ساعة لمحاولة الموافقة على تشديد جديد للقيود".



وأضاف أن فرض إجراءات عزل عام، وإن لم تكن مطولة مثل ما حدث في مارس، هو الخيار الوحيد على الأرجح للحد من الأعداد، لكن ما زالت هناك شكوك حول كيفية إدارة المدارس وتحسين الظروف في المواصلات العامة.

وصرح سبرانتسا "المنحنى الوبائي ما زال مرتفعا للغاية.. ما يقلقني أكثر من أي شيء هو الأرقام المطلقة التي تشير إلى منحنى مرعب".