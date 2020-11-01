يوفنتوس يستعيد عافيته بعودة كرستيانو ويضرب سبيزا برباعية

تقدم ألفارو موراتا لـ يوفنتوس في الدقيقة 14، رغم أن حكم المباراة ألغى الهدف، لكن تقنية الـVAR، أعادت احتسابه لصالح الإسباني.

وفي الدقيقة 32، سدد بوبيجا كرة قوية على مرمى بوفون، خدعت الأسطورة الإيطالية بعد أن ارتطمت بقدم المدافع ديميرال، ليتعادل سبيزيا وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



في الشوط الثاني، دخل رونالدو في الدقيقة 56 بعد أن عاد من الإصابة بـ فيروس كورونا ، و3 دقائق فقط كانت كافية للنجم البرتغالي أن يزور شباك أصحاب الأرض، ويسجل بعد مرور من الحارس في الدقيقة 59، الهدف الثاني لـ يوفنتوس.

البديل الآخر أدريان رابيو، وبمجهود فردي رائع، يمر من دفاع سبيزيا، ويضع الهدف الثاني في الدقيقة 67.

في الدقيقة 76، كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه على طريقة بانينكا من ركلة جزاء، بعدما احتسب الحكم المخالفة لصالح فيديريكو كييزا.



بهذه النتيجة يستعيد يوفنتوس نغمة الانتصارات، بعدما غابت عنه خلال المباراتين الماضيتين أمام كوتروني وهيلاس فيرونا، وخسارة في دوري أبطال أوروبا من برشلونة

الانتصارات عادت بعدما عاد رونالدو، الذي يرفع رصيد فريقه إلى 12 نقطة في المركز الثالث خلف ميلان، بفارق 4 نقاط، بينما سبيزيا في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

