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كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين

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2020-11-01 | 16:51

كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين

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أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان.
وسيخوض اسود الرافدين المباراتين في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في دولة الامارات، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

واختارَ كاتانيتش 24 لاعباً ضمن قائمة الفريق لتجمع العاصمة بغداد قبل السفر الى دبي لخوض المباراتين.

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وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من:

حراسة المرمى جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وعلي عدنان.

خط الوسط: أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي.

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