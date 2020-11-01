إيفانكا تهزم أوباما.. رقم خيالي للتبرعات في يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حطمت إيفانكا ترامب، كبيرة مستشاري البيت الأبيض، الرقم القياسي السابق لجمع التبرعات في يوم واحد الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن إيفانكا ترامب، حطمت الرقم القياسي السابق لجمع التبرعات خلال يوم واحد في أحد المؤتمرات الانتخابية بتكساس.

وأشارت الشبكة إلى أن إيفانكا تمكنت من جمع تبرعات بلغت 4.5 مليون دولار خلال الفعاليات التي حضرتها في أوستن بولاية تكساس سبتمبر/ أيلول، متجاوزة الرقم القياسي لأوباما في يوم واحد البالغ 3.8 مليون دولار عام 2014.

وتمكنت إيفانكا، 39 عامًا، من جمع عشرات الملايين من الدولارات لصالح حملة إعادة انتخاب والدها، لكنها تمكنت الأسبوع الماضي فقط من جمع 13 مليون دولار في مؤتمر لجمع التبرعات في كاليفورنيا وآخر في ديترويت.



وشاركت ابنة الرئيس الأمريكي في أكثر من 30 مؤتمرا انتخابيا منذ أغسطس/ آب، بينها 11 مؤتمرا على الأقل منذ الأحد الماضي، ليصل حجم التبرعات التي تمكنت من جمعها أكثر من 35 مليون دولار.

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كانت حملة ترامب قد دفعت إيفانكا ترامب للحديث إلى نساء الضواحي على وجه التحديد، اللاتي تراجع دعمهن لترامب.



وقالت مرسيدس شلاب، كبيرة مستشاري حملة ترامب 2020، مع صحيفة بوليتيكو: "بصفتها أما عاملة كرست حياتها المهنية لتحسين حياة المرأة، فإن إيفانكا تتفهم بشكل جوهري المشكلات التي تواجهها العائلات الأمريكية اليوم".

جاءت مساعدة إيفانكا ترامب في جمع التبرعات في وقت حرج حيث تتخلف حملة ترامب عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتمكن بايدن في سبتمبر/ أيلول من جمع 177.3 مليون دولار نقدًا في الوقت الذي جمع فيه الرئيس ترامب 63.1 مليون دولار، وفقًا للجنة الانتخابات الفيدرالية.