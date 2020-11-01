شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: الانتهاء من 239 بلائحة المجلس واستكمال الاجتماعات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من مناقشة إجمالى 239 مادة من المسود التى أعدتها الأمانة العامة على مدار اجتماعاتها، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد خلال اجتماعها القادم المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر 2020.

وأضافت فيبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، حيث انتهت إلى حذف بعض المواد التى لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس.

وتابعت فيبى أنه تمت مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى تتضمن أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بـجلسات المجلس وقراراته والتى تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث فى كل منها .

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وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى حرص كافة أعضاء اللجنة على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة فى المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء، لاسيما وأن اللجنة تضم فى عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة فى المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة فى أعضائها

ولفتت فيبى إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أدار الجلسة بشفافية وسعة صدر مرحبا بكافة الطروحات، كما أعطى الفرصة لكافة الآراء والأفكار، مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أى فكر.

ونوهت فيبى إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعى بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى فى كافة المجالات.