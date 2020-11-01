شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على عدد من الاتفاقيات الهامة، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع " التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

تستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الإيضاحية - بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

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وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.

ويهدف خطاب التفاهم وملحقاته إلى إتاحة المجال لبرنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونة فى حالات عديدة تشمل الأنشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حاليا والتي قد تُعدل من حين لآخر، وسوء كانت تلك الأنشطة متوقعة أو غير متوقعة وفقا للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة علي سبيل المثال لا الحصر.